توقعات باستقرار أسعار البيض في المملكة 2023

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كشف نائب رئيس جمعية منتجي البيض عبدالعزيز آل الشيخ، أن أسعار طبق البيض في المملكة عام 2023 مستقرة، وستشهد انخفاضًا مع أسعار الأعلاف.
فيديو | نائب رئيس جمعية منتجي البيض عبد العزيز آل الشيخ:قد يهمّك أيضاً
أسعار طبق البيض في السعودية عام 2023 مستقرة وستشهد انخفاضا مع أسعار الأعلاف #الراصد pic.twitter.com/jxHJl2zP9C
— الراصد (@alraasd) January 7, 2023
وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المملكة تتمتع باستقرار في أسعار البيض ما لم يكن هناك جوائح التي تكون خارجة عن اليد.
وأضاف أنه إذا استمر المزارع في تحقيق ربح معقول واستمر في الإنتاج فهذا يعمل على الاستقرار، معربًا عن توقعاته باستقرار أسعار طبق البيض في المملكة عام 2023 أو أقل.
وأكد أنه في حال انخفضت أسعار الأعلاف وتوافرت في البلاد، فهذا سينعكس مباشرة على سعر طبق البيض.