توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم 15/6/1444 هـ حتى غد الاثنين على أجزاء متفرقة من المملكة.

أجزاء متفرقة

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، توقعاته بأن تستمر الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مكة والشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير وغرب منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة، يصاحبها أجواء باردة ليلًا ولطيفة نهارًا على معظم مناطق المملكة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.