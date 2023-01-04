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بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

توقعات باستمرار حالة مدرار خلال الـ 24 ساعة المقبلة

2023-01-04 الساعة 8:29
توقعات باستمرار حالة مدرار خلال الـ 24 ساعة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار حالة “مدرار” الممطرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم إلى صباح غد الخميس على أجزاء من مناطق مكة القصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية والكويت بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها حبات برد وسيول.

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امتداد الحالة الممطرة

وتابع الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، توقعاته حول امتداد الحالة الممطرة إلى جنوبي المدينة والقصيم ، على أن تتمركز الحالة بداية من فجر الخميس على مكة ومنطقة الرياض خاصة المحافظات الشمالية والغربية والعاصمة الرياض ومعظم الشرقية خاصة وسطها وشمالها والبحرين بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها حبات برد وسيول مع نشاط للرياح.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).

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