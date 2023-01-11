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تقطعت السبل بعشرات الآلاف من الركاب

توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا 

2023-01-11 الساعة 3:32
توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أُلغيت الرحلات الجوية في مواقع متعددة في جميع أنحاء أمريكا بعد انقطاع في نظام الكمبيوتر في إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وقبل الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كان هناك أكثر من 1200 رحلة جوية متأخرة داخل البلد وخارجها، وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware.

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وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في تغريدة إنها تعمل على استعادة نظام المهمات الجوية، مضيفة: نحن نجري فحوصات التحقق النهائية ونعيد تشغيل النظام الآن، وقد تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني نتيجة لذلك.

وتابعت: سنقدم تحديثات متكررة عندما نحرز تقدمًا.

وفي تقرير استشاري، قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن نظام Notice to Air Missions الخاص بها قد فشل، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

ما هو نظام NOTAM ؟

يقوم نظام NOTAM بتنبيه الطيارين وموظفي الرحلة الآخرين بشأن المخاطر أو أي تغييرات في خدمات مرافق المطار والإجراءات ذات الصلة.


وهناك احتمال لتعطيل واسع النطاق بسبب ذلك الانقطاع، حيث يتعين على جميع الطائرات المرور عبر النظام، بما في ذلك الرحلات التجارية والعسكرية، كما سيؤثر عطل النظام أيضًا على الرحلات الدولية طويلة المدى.

تضرر آلاف الركاب

وبناء على ما سبق، فقد تضرر عشرات الآلاف من الركاب في جميع أنحاء المطارات الأمريكية وخارجها أيضًا.

إيقاف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا 

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