توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % بإجمالي قياسي قارب المليار دولار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى في التاريخ
أُلغيت الرحلات الجوية في مواقع متعددة في جميع أنحاء أمريكا بعد انقطاع في نظام الكمبيوتر في إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).
وقبل الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كان هناك أكثر من 1200 رحلة جوية متأخرة داخل البلد وخارجها، وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في تغريدة إنها تعمل على استعادة نظام المهمات الجوية، مضيفة: نحن نجري فحوصات التحقق النهائية ونعيد تشغيل النظام الآن، وقد تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني نتيجة لذلك.
وتابعت: سنقدم تحديثات متكررة عندما نحرز تقدمًا.
وفي تقرير استشاري، قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن نظام Notice to Air Missions الخاص بها قد فشل، دون توضيح مزيد من التفاصيل.
يقوم نظام NOTAM بتنبيه الطيارين وموظفي الرحلة الآخرين بشأن المخاطر أو أي تغييرات في خدمات مرافق المطار والإجراءات ذات الصلة.
وهناك احتمال لتعطيل واسع النطاق بسبب ذلك الانقطاع، حيث يتعين على جميع الطائرات المرور عبر النظام، بما في ذلك الرحلات التجارية والعسكرية، كما سيؤثر عطل النظام أيضًا على الرحلات الدولية طويلة المدى.
وبناء على ما سبق، فقد تضرر عشرات الآلاف من الركاب في جميع أنحاء المطارات الأمريكية وخارجها أيضًا.