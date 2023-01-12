تويتر تنفي وجود ثغرة أمنية سربت بيانات المستخدمين

قالت شركة تويتر: إنه لا يوجد أي دليل على أن البيانات التي بيعت في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت قد سربت من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة الشركة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون البيانات عبارة عن مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت عبر مصادر مختلفة.

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وأضاف موقع تويتر في منشور على مدونته، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، بأن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى لا يمكن ربطها بالحادثة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، ولا بأية حادثة جديدة.

من المعروف أن شركة تويتر أعلنت في وقت سابق، أن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق؛ بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تكشف عنه وتعمل على إصلاحه.