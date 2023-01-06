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تويتر تنهي مجددًا عمل 40 مهندسًا في مجال الإعلانات

2023-01-06 الساعة 6:24
تويتر تنهي مجددًا عمل 40 مهندسًا في مجال الإعلانات
المواطن - فريق التحرير

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كشف موقع أنفورميشن الإلكتروني أن شركة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي سرحت حوالي 40 عالمًا ومهندس بيانات بفريق الإعلانات في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء.

التفاصيل

وأصبحت الشركة بعد عمليات التسريح تلك تمتلك عددًا قليلًا من المهندسين العاملين في مجال التعلم الآلي لتحسين الإعلانات.

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وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء: إن شطب الوظائف يأتي بعد تقرير صدر في ديسمبر أفاد بأن تويتر سرحت عددًا غير محدد من الموظفين في فريق السياسة العامة للموقع.

وكان باحث في أمن الإنترنت قد كشف في وقت سابق، أن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر، ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.

وكتب ألون جال، الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك على موقع لينكد أول أمس الأربعاء، قائلًا: إن الاختراق سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيّد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة. ووصفها بأنها “واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها”.

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