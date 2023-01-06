تويتر تنهي مجددًا عمل 40 مهندسًا في مجال الإعلانات

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
كشف موقع أنفورميشن الإلكتروني أن شركة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي سرحت حوالي 40 عالمًا ومهندس بيانات بفريق الإعلانات في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء.
وأصبحت الشركة بعد عمليات التسريح تلك تمتلك عددًا قليلًا من المهندسين العاملين في مجال التعلم الآلي لتحسين الإعلانات.
وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء: إن شطب الوظائف يأتي بعد تقرير صدر في ديسمبر أفاد بأن تويتر سرحت عددًا غير محدد من الموظفين في فريق السياسة العامة للموقع.
وكان باحث في أمن الإنترنت قد كشف في وقت سابق، أن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر، ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.
وكتب ألون جال، الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك على موقع لينكد أول أمس الأربعاء، قائلًا: إن الاختراق سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيّد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة. ووصفها بأنها “واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها”.