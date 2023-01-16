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مستوحاة من تيك توك

تويتر يضيف علامة التبويب For You لنسخة الويب

2023-01-16 الساعة 1:31
تويتر يضيف علامة التبويب For You لنسخة الويب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة تويتر عن جلب علامة التبويب الجديدة (For You)، التي أُطلقت يوم الثلاثاء الماضي لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، إلى متصفحات الويب على أجهزة سطح المكتب.

مستوحاة من تيك توك

وجاءت علامة التبويب هذه، والتي يبدو أن تويتر استوحت اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك، لتحل محل علامة التبويب السابقة، الرئيسية (Home)، التي تعرض التغريدات حسب خوارزمية تويتر التي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات التي تعتقد تويتر أن المستخدم قد يكون مهتمًّا بها، وفقًا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تغيير مزعج للبعض

ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى التغريدات المرتبة حسب التسلسل الزمني العكسي من الأحدث إلى الأقدم من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون في علامة التبويب الجديدة Following، التي كان اسمها سابقًا Latest.

وبالنسبة إلى بعضهم، يُعدّ هذا التغيير الآن مزعجًا بدرجة كبرى نظرًا إلى أن تطبيقات تويتر الرئيسية التابعة لجهات خارجية قد توقفت أمس عن العمل، مما يجعل لجوء المستخدمين الذين لا يفضلون ميزات تويتر على منصتها الرئيسية، أمرًا غير ممكن، بحسب الموقع.

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