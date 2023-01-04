Icon

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن Icon ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي Icon تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا Icon دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف Icon فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ Icon الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
في أحدث تغيير يجريه إيلون ماسك

تويتر يقدم تنازلًا جديدًا لزيادة الإيرادات

2023-01-04 الساعة 9:43
تويتر يقدم تنازلًا جديدًا لزيادة الإيرادات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خفف موقع تويتر الحظر المفروض منذ 3 سنوات على الدعاية السياسية، في أحدث تغيير يجريه إيلون ماسك خلال محاولته زيادة الإيرادات بعد شراء منصة التواصل الاجتماعي، العام الماضي.

التفاصيل

واتخذت الشركة القرار، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قائلة سنخفف سياستنا الخاصة بحظر الدعاية السياسية بالنسبة للدعاية من أجل قضايا في الولايات المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أفضل التطبيقات متوفرة الآن على متجر HUAWEI App Gallery

Img

رسالة أنت مصاب بالسرطان من مركز طبي شهير تثير الذعر بين البريطانيين

وأفادت الشركة عبر حسابها، قائلة: نخطط أيضا لتوسيع الدعاية السياسية التي سنسمح بها في الأسابيع المقبلة”.

وحظر تويتر جميع أشكال الدعاية السياسية عام 2019، ردًا على تصاعد القلق بشأن المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

مخاطر كبيرة

وكشف جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر آنذاك، أن الدعاية عبر الإنترنت رغم قوتها وفعاليتها للمعلنين التجاريين، تثير مخاطر كبيرة بالنسبة للسياسة، حيث يمكن استخدامها للتأثير على حياة الملايين.

يبدو أن الخطوة الأخيرة تمثل خروجا عن تلك السياسة، التي حظرت الإعلان على المرشحين، أو الأحزاب السياسية أو المسؤولين الحكوميين المنتخبين أو المعينين.

وشكلت الدعاية السياسية جزءا ضئيلا من إجمالي إيرادات تويتر، حيث حققت أقل من 3 ملايين دولار أميركي، من إجمالي الإنفاق على انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2018.

بيان

وفي بيان رفع الحظر قالت الشركة إن “الدعاية من أجل قضايا يمكن أن تسهل النقاش العام حول قضايا مهمة، وأن التغيير سوف يوائم بين سياسة الدعاية عبر المنصة مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورفع فيسبوك في مارس 2021 الحظر على الدعاية لقضايا سياسية واجتماعية الذي كان قد فرضه بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.

يصف ماسك نفسه بأنه محارب من أجل حرية التعبير، ويقول انه اشترى تويتر لأنه يعتقد أن الموقع لم يرق إلى استخدام كامل إمكاناته كمنصة لحرية التعبير.

لكن الملياردير التنفيذي لشركة تسلا اضطر إلى إجراء تخفيضات هائلة في التكاليف، واندفع بحثا عن مزيد من مصادر الإيرادات لتغطية تكاليف الشراء التي بلغت 44 مليار دولار.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم