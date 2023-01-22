ثلاثية لـ آرسنال ضد مان يونايتد تحسم له النقاط الـ3

انتهت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، مساء اليوم في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، بفوز صعب لـ آرسنال بثلاثية مقابل هدفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بهدف لفريق مانشستر يونايتد، سجله اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة عشرة.

آرسنال ضد مان يونايتد

وأحرز آرسنال هدف التعادل عبر اللاعب، إدوارد نيكيتاه في الدقيقة الـ24 بضربة رأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني، سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني لـ آرسنال من تصويبة قوية خدعت الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مان يونايتد في الدقيقة الـ54.

ثم نجح الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في إحراز هدف التعادل الثاني لـ مان يونايتد من ضربة رأسية في الدقيقة الـ59 مستغلًا الخروج الخاطئ للحارس رامسديل حارس آرسنال.

وعند حلول الدقيقة الـ90، من عمر مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، سجل نيكيتاه الهدف الثاني له والثالث لـ آرسنال بعد خطأ في التمرير من البرازيلي فريد.

آرسنال ينفرد بالصدارة

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد آرسنال 50 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز الرابع.

الجولة الـ21 من البريميرليج

وكانت الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي بدأت أمس، بتعادل سلبي بين ليفربول وتشيلسي، أما أستون فيلا ففاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد، وست هام يونايتد فاز على إيفرتون بهدفين دون رد، بينما تعادل ليستر سيتي مع برايتون بهدفين لكل فريق، بينما تعادل بورنموث مع فريق نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق، أما كريستال بالاس فتعادل بدون أهداف مع نادي نيوكاسل يونايتد.

وفي مباريات اليوم، تعادل ليدز يونايتد ضد برينتفورد بدون أهداف، بينما فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد.