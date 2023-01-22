صدمة العثور على 35 مليار دولار مع عائلة جزائرية يشعل تويتر ثلاثية لـ آرسنال ضد مان يونايتد تحسم له النقاط الـ3 نمر يرفع حالة التأهب في قرية إندونيسية سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب وزارة الدفاع الأوكرانية تواجه تهمًا بالفساد رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول بناء تواصل حملة كل يوم بيت بعد تأثيث 300 وحدة سكنية نجم الهلال يبكي بعد الإصابة ومخاوف من غيابه عن السوبر 8 اختبارات تشخيصية أساسية للنساء استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي حتى عام 2024
انتهت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، مساء اليوم في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، بفوز صعب لـ آرسنال بثلاثية مقابل هدفين.
وبدأ الشوط الأول من المباراة، بهدف لفريق مانشستر يونايتد، سجله اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة عشرة.
وأحرز آرسنال هدف التعادل عبر اللاعب، إدوارد نيكيتاه في الدقيقة الـ24 بضربة رأسية متقنة.
وفي الشوط الثاني، سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني لـ آرسنال من تصويبة قوية خدعت الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مان يونايتد في الدقيقة الـ54.
ثم نجح الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في إحراز هدف التعادل الثاني لـ مان يونايتد من ضربة رأسية في الدقيقة الـ59 مستغلًا الخروج الخاطئ للحارس رامسديل حارس آرسنال.
وعند حلول الدقيقة الـ90، من عمر مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، سجل نيكيتاه الهدف الثاني له والثالث لـ آرسنال بعد خطأ في التمرير من البرازيلي فريد.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد آرسنال 50 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز الرابع.
وكانت الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي بدأت أمس، بتعادل سلبي بين ليفربول وتشيلسي، أما أستون فيلا ففاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد، وست هام يونايتد فاز على إيفرتون بهدفين دون رد، بينما تعادل ليستر سيتي مع برايتون بهدفين لكل فريق، بينما تعادل بورنموث مع فريق نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق، أما كريستال بالاس فتعادل بدون أهداف مع نادي نيوكاسل يونايتد.
وفي مباريات اليوم، تعادل ليدز يونايتد ضد برينتفورد بدون أهداف، بينما فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد.