ثنائية برايتون ضد ليفربول تصعد به لثمن نهائي كأس إنجلترا

انتهت مباراة برايتون ضد ليفربول، اليوم في دور الـ32 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز برايتون بثنائية مقابل هدف ليصعد إلى دور ثمن النهائي.

برايتون ضد ليفربول

وكان ليفربول تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي هارفي إليوت في الدقيقة الـ30.

ثم نجح فريق برايتون في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب لويس دينك من تصويبة قوية في الدقيقة الـ40.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل فريق برايتون ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كاورو ميتوما في الدقيقة الـ90.

وانتهت المباراة بفوز برايتون بثنائية مقابل هدف ليصعد إلى دور الـ16 من البطولة.

وضمن مباريات اليوم، كان فريق ستوك سيتي نجح في الفوز على نادي ستيفيناج بثلاثية مقابل هدف، بينما تُقام حاليًا مباراة شيفيلد يونايتد ضد ريكسهام.

نتائج دور الـ32

وكانت مباريات دور الـ32 في المسابقة بدأت من أول أمس الجمعة، بمواجهة بين آرسنال ومانشستر سيتي، حيث فاز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، فاز ليستر سيتي على وال سال بهدف دون رد، بينما فاز ليدز يونايتد على أكرينجتون ستانلي بثلاثية لهدف، تعادل بلاكبيرن روفرز مع برمنجهام سيتي بنتيجة هدفين لكل فريق، أما فولهام فتعادل مع سندرلاند بهدف لكل فريق.

أما فريق ساوثهامبتون ففاز على نادي بلاكبول بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل بيرنلي مع إيبسويتش تاون بدون أهداف، وفاز بريستول سيتي على ويست بروميتش آلبيون بثلاثية دون رد.

بينما تعادل جريمسبي تاون مع نادي لوتن تاون بهدفين لكل فريق، وتعادل شيفيلد وينزداي مع نادي فليتوود بهدف لكل فريق.

وفاز توتنهام هوتسبير على فريق بريستون نورث إيند بثلاثية دون رد، بينما فاز مانشستر يونايتد على نادي ريدينج بثلاثية مقابل هدف.