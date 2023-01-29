Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك Icon الناتو يتحرك لتقويض نفوذ الصين Icon ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء Icon وظائف شاغرة في شركة Halliburton Icon عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل!  Icon منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال Icon مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن Icon ميمونة آل خليل تباشر عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة Icon لابيد: إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن لقاءات دور الـ32 من المسابقة

ثنائية برايتون ضد ليفربول تصعد به لثمن نهائي كأس إنجلترا

2023-01-29 الساعة 8:05
ثنائية برايتون ضد ليفربول تصعد به لثمن نهائي كأس إنجلترا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة برايتون ضد ليفربول، اليوم في دور الـ32 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز برايتون بثنائية مقابل هدف ليصعد إلى دور ثمن النهائي.

برايتون ضد ليفربول

وكان ليفربول تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي هارفي إليوت في الدقيقة الـ30.

قد يهمّك أيضاً
Img

4 أطعمة وفيتامينات ضرورية في فصل الشتاء

Img

جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين

ثم نجح فريق برايتون في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب لويس دينك من تصويبة قوية في الدقيقة الـ40.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل فريق برايتون ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كاورو ميتوما في الدقيقة الـ90.

وانتهت المباراة بفوز برايتون بثنائية مقابل هدف ليصعد إلى دور الـ16 من البطولة.

وضمن مباريات اليوم، كان فريق ستوك سيتي نجح في الفوز على نادي ستيفيناج بثلاثية مقابل هدف، بينما تُقام حاليًا مباراة شيفيلد يونايتد ضد ريكسهام.

برايتون ضد ليفربول

نتائج دور الـ32

وكانت مباريات دور الـ32 في المسابقة بدأت من أول أمس الجمعة، بمواجهة بين آرسنال ومانشستر سيتي، حيث فاز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، فاز ليستر سيتي على وال سال بهدف دون رد، بينما فاز ليدز يونايتد على أكرينجتون ستانلي بثلاثية لهدف، تعادل بلاكبيرن روفرز مع برمنجهام سيتي بنتيجة هدفين لكل فريق، أما فولهام فتعادل مع سندرلاند بهدف لكل فريق.

أما فريق ساوثهامبتون ففاز على نادي بلاكبول بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل بيرنلي مع إيبسويتش تاون بدون أهداف، وفاز بريستول سيتي على ويست بروميتش آلبيون بثلاثية دون رد.

بينما تعادل جريمسبي تاون مع نادي لوتن تاون بهدفين لكل فريق، وتعادل شيفيلد وينزداي مع نادي فليتوود بهدف لكل فريق.

وفاز توتنهام هوتسبير على فريق بريستون نورث إيند بثلاثية دون رد، بينما فاز مانشستر يونايتد على نادي ريدينج بثلاثية مقابل هدف.

برايتون ضد ليفربول

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب