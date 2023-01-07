ثنائية تحسم الفوز لـ فياريال ضد الريال

انتهت مباراة فياريال ضد الريال، مساء اليوم بفوز فياريال بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

فياريال ضد الريال

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي فياريال من هجماته، ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب بريمي بينو في الدقيقة السابعة والأربعين.

وتحصل بعدها ريال مدريد على ركلة جزاء نفذها الفرنسي كريم بنزيما بنجاح في الدقيقة الستين.

وتسبب النمساوي دافيد ألابا في ركلة جزاء لـ فياريال، ليُسددها اللاعب جيرارد مورينو معلنًا تقدم الغواصات الصفراء في النتيجة بهدفين لهدف بعد مرور 63 دقيقة.

ولم ينجح ريال مدريد في إحراز التعادل، ليخسر النقاط الثلاث ويتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني، أما فياريال فأصبح رصيده 27 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباراة فياريال ضد الريال، أُقيمت على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال اليوم.

وبدأت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني أمس الجمعة، بفوز سيلتا فيجو على إلتشي بهدف دون رد، بينما فاز قاديش على فالنسيا بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم السبت، فاز فياريال على ريال مدريد بنتيجة 2-1، بينما تُقام حاليًا مباراة ريال مايوركا ضد بلد الوليد، وفي تمام الـ11 من مساء اليوم بتوقيت المملكة، تنطلق مباراة إسبانيول ضد جيرونا.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ16 غدًا الأحد، بإقامة 4 مباريات وهم ” ألميريا ضد ريال سوسيداد، رايو فاليكانو ضد ريال بييتس، إشبيلية ضد خيتافي، برشلونة ضد أتلتيكو مدريد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني بعد غد الاثنين بمواجهة أوساسونا لفريق أتلتيك بيلباو.