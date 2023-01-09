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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف الأدنى

2023-01-09 الساعة 10:31
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.

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الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، وشرورة 27، والقنفذة 26، ونجران وبيشة ووادي الدواسر 25، ومكة المكرمة وينبع 24، والوجه 22، وبريدة والدوادمي 20 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الكبرى في مدن: المدينة المنورة والرياض والدمام والمجمعة والخرج والاحساء 19، والعلا والطائف 18، وأبها والباحة 17، وتبوك وحائل وحفر الباطن 15، ورفحا 14، وسكاكا والقريات 12، وعرعر وطريف 10 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف 3 درجات مئوية، وعرعر والقريات 4، وسكاكا 6، وأبها والباحة 7، وتبوك وحائل ورفحا 8، وحفر الباطن 9، والدمام والأحساء والطائف والعلا 10، والرياض والمجمعة والخرج 11 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى في مدن: المدينة المنورة وبريدة ونجران والدوادمي وبيشة ووادي الدواسر  12، والوجه وشرورة وينبع 14، ومكة المكرمة 18، وجدة 19، والقنفذة 20، وجازان 23 مئوية.

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