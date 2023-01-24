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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية

2023-01-24 الساعة 10:37
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على عدد من الوظائف المعلن عنها سابقا.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف تم الإعلان عنها بعمادة شؤون الطلاب لعام 1444هـ وذلك يوم السبت 6/7/1444هـ الموافق 28/1/2023م الساعة 10:00 صباحا بمبنى رقم (29) مع ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية والحضور قبل موعد بساعة على الأقل، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.

طريقة الاستعلام

– أو من خلال موقع الجامعة:

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ولمتابعة بقية نتائج وظائف جامعة الملك عبدالعزيز عند نزولها، من خلال الصفحة الرسمية للجامعة: اضغط هنا

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