6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني المملكة بإنجازاتها لم تعد تعطي أولئك فرصة لالتقاط أنفاسهم تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد
وأوضحت الجامعة، أن الوظائف تم الإعلان عنها بعمادة شؤون الطلاب لعام 1444هـ وذلك يوم السبت 6/7/1444هـ الموافق 28/1/2023م الساعة 10:00 صباحا بمبنى رقم (29) مع ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية والحضور قبل موعد بساعة على الأقل، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.
– أو من خلال موقع الجامعة:
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