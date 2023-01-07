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الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني

جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين

2023-01-07 الساعة 9:02
جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “عين”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ غدًا الأحد.

البث المباشر

وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.

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ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).

اقتراب الإجازة المطولة

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الإجازة المطولة الثانية بنهاية دوام الخميس المقبل الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 23 جمادى الآخرة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444هـ.

فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.

أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.

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