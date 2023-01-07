ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ12 جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين روسيا: كيفن مكارثي قد يؤثر على نهاية الصراع الدولي وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية كريستيانو رونالدو يرفض الإجازة ويواصل تدريباته خطأ في شبكة اتصالات سودانية يعيد تاريخ الهواتف لعام 2003 الاتفاق يخطف الفوز بشق الأنفس من أبها وادي الرمة يفيض لأول مرة من القصيم منذ 14 عامًا موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضربات أمنية ناجحة توقع بعدد من الجناة في عدة مناطق
نشرت قناة “عين”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ غدًا الأحد.
وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).
ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الإجازة المطولة الثانية بنهاية دوام الخميس المقبل الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 23 جمادى الآخرة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444هـ.
فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.
أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.