جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين

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نشرت قناة “عين”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ غدًا الأحد.
وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل جدول الأسبوع الثامن عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).
ومن المقرر أن تكون آخر الإجازات المطولة هي إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.
أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.