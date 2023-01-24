جماهير الأهلي المصري تساند كهربا

حرصت جماهير الأهلي المصري عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي على دعم ومساندة اللاعب محمود عبد المنعم ” كهربا” بعد الهجوم الذي تعرض له من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال عقده لمؤتمر صحفي أول أمس الأحد.

دعم كهربا

وكان مرتضى منصور هاجم اللاعب وإدارة الأهلي، بسبب السماح للاعب بالمشاركة في مباراة الزمالك السبت الماضي في بطولة الدوري المصري وهو مُعاقب بالإيقاف كونه لم يدفع مليوني دولار أمريكي لنادي الزمالك، بجانب وجود ادعاءات من رئيس الزمالك بقيام كهربا بسب الزمالك أثناء احتفاله بالفوز مع جماهير الأهلي.

جماهير الأهلي حرصت على دعم اللاعب بنشر صور له أثناء تدريباته مع المارد الأحمر، بجانب نشر لقطات لهدفه في شباك الحارس محمد عواد حارس الزمالك في مباراة السبت الماضي.

3 شكاوى ضد رئيس الزمالك

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن أمس الاثنين عن تقدمه بـ 3 شكاوي إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم ضد رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم كهربا.

يذكر أن الأهلي كان هزم الزمالك بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، حيث سجل لـ المارد الأحمر كل من كهربا هدفًا والمهاجم محمد شريف هدفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم في تمام الـ8 مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.