جهتان مسؤولتان عن تعويض المتضررين من سيول الأمطار

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تحدث المحامي فهد الدوسري، اليوم الأربعاء، عن كيفية تعويض المتضررين من سيول الأمطار، في حال تضررت منازلهم ومركباتهم بسبب السيول.
#صباح_السعودية | كيف يكون التعويض للمتضررين من سيول الأمطار في حال خسروا منازلهم ومركباتهم؟ المحامي فهد الدوسري يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/PB104bzJtGقد يهمّك أيضاً
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 11, 2023
وأوضح الدوسري في حواره لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية” أن النظام ألزم التأمين على المنازل والمركبات، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر اللجوء للتأمين لتعويض الضرر، كما يحق للتأمين العودة للمتضرر لرصد أي تقصير.
وأضاف أن المادة 27 من النظام واضحة بالنسبة لتعويض المتضررين في حال تضررت منازلهم أو مركباتهم، ولكن مع وجود التأمين فهو المرجع الأساسي بالنسبة للمتضررين.
وأشار إلى أنه في حال وجود منزل أو سيارة منذ سنوات ولا يندرج تحت بنود التأمينات، يمكن للمتضرر اللجوء إلى لجنة المتضررين التي تقوم بتقييم الأضرار ورفعها لوزارة المالية، وهي لجنة تابعة للمنطقة التي حدثت فيها الأضرار، ويستندون فيها للمادة 27 من النظام والتي تنص على حماية الدولة لحقوق المواطنين وتعويضه في حالة الكوارث والطوارئ.
#صباح_السعودية | "لجنة المتضررين هي الجهة المسؤولة عن تعويض الأشخاص المتضررين من السيول والكوارث" المحامي فهد الدوسري. #قناة_السعودية pic.twitter.com/t4LBmWh7ey
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 11, 2023