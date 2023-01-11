جهتان مسؤولتان عن تعويض المتضررين من سيول الأمطار

تحدث المحامي فهد الدوسري، اليوم الأربعاء، عن كيفية تعويض المتضررين من سيول الأمطار، في حال تضررت منازلهم ومركباتهم بسبب السيول.

لجوء المتضرر للتأمين

وأوضح الدوسري في حواره لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية” أن النظام ألزم التأمين على المنازل والمركبات، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر اللجوء للتأمين لتعويض الضرر، كما يحق للتأمين العودة للمتضرر لرصد أي تقصير.

وأضاف أن المادة 27 من النظام واضحة بالنسبة لتعويض المتضررين في حال تضررت منازلهم أو مركباتهم، ولكن مع وجود التأمين فهو المرجع الأساسي بالنسبة للمتضررين.

لجنة المتضررين

وأشار إلى أنه في حال وجود منزل أو سيارة منذ سنوات ولا يندرج تحت بنود التأمينات، يمكن للمتضرر اللجوء إلى لجنة المتضررين التي تقوم بتقييم الأضرار ورفعها لوزارة المالية، وهي لجنة تابعة للمنطقة التي حدثت فيها الأضرار، ويستندون فيها للمادة 27 من النظام والتي تنص على حماية الدولة لحقوق المواطنين وتعويضه في حالة الكوارث والطوارئ.