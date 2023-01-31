Icon

عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب Icon تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس Icon حساب المواطن يوضح الموقف حال عدم إثبات استقلالية المسكن Icon لقطات لمتسابق يلتهم 222 بصلة في 45 دقيقة Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف Icon وزير الثقافة: الجزيرة العربية كانت وما تزال موطنًا للشعر والشعراء Icon إنجاز مميز لـ الهلال والاتحاد في كأس العالم للأندية Icon جوائز مباريات كأس العالم للأندية Icon عطل فني في خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية والصراف الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
البطولة تنطلق بداية من الغد

جوائز مباريات كأس العالم للأندية

2023-01-31 الساعة 10:47
جوائز مباريات كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تنطلق بداية من الغد، مباريات كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا في المغرب، بمشاركة أندية الهلال والأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي والوداد البيضاوي المغربي، وسياتل ساوندرز الأمريكي وفلامنجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني.

جوائز البطولة

وسيفوز صاحب المركز السابع في مونديال الأندية بنصف مليون دولار أمريكي، أما بطل الكأس فسوف يحصل على 5 ملايين دولار أمريكي، مقابل 4 ملايين دولار للوصيف، ومليونين ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثالث، ومليوني دولار للفريق صاحب المرتبة الرابعة، صاحب المركز الخامس سينال مليونًا ونصف المليون دولار، أما صاحب المركز السادس فسوف ينال مليون دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

ردة فعل والد المغدور القرهدي بعد حكم القصاص

Img

ضبط 750 ألف عبوة تجميل ومنتجات غذائية مخالفة بجدة وتبوك

وتُعد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2022 التي تُقام مطلع العام الحالي في المغرب، هي آخر بطولة يشارك فيها 7 أندية.

مباريات كأس العالم للأندية

مباريات كأس العالم للأندية 

وتنطلق غدًا مباريات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بلقاء الافتتاح بين النادي الأهلي المصري ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وتُنقل مباريات البطولة عبر قناتي SSC السعودية و TNT القناة المغربية الرياضية.

ويُعد 11157 هو تردد القناة المغربية الرياضية والقمر الصناعي لها هو العرب سات، كما أن معامل استقطاب القناة عمودي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

أما تردد قناة SSC عبر قمر النايل سات فهو 12523، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة SSC عبر قمر العرب سات هو 12418، استقطاب القناة هو أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎