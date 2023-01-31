جوائز مباريات كأس العالم للأندية

تنطلق بداية من الغد، مباريات كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا في المغرب، بمشاركة أندية الهلال والأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي والوداد البيضاوي المغربي، وسياتل ساوندرز الأمريكي وفلامنجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني.

جوائز البطولة

وسيفوز صاحب المركز السابع في مونديال الأندية بنصف مليون دولار أمريكي، أما بطل الكأس فسوف يحصل على 5 ملايين دولار أمريكي، مقابل 4 ملايين دولار للوصيف، ومليونين ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثالث، ومليوني دولار للفريق صاحب المرتبة الرابعة، صاحب المركز الخامس سينال مليونًا ونصف المليون دولار، أما صاحب المركز السادس فسوف ينال مليون دولار.

وتُعد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2022 التي تُقام مطلع العام الحالي في المغرب، هي آخر بطولة يشارك فيها 7 أندية.

مباريات كأس العالم للأندية

وتنطلق غدًا مباريات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بلقاء الافتتاح بين النادي الأهلي المصري ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وتُنقل مباريات البطولة عبر قناتي SSC السعودية و TNT القناة المغربية الرياضية.