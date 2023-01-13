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بعد طرده ضد فولهام

جواو فيليكس يورط تشيلسي

2023-01-13 الساعة 4:37
جواو فيليكس يورط تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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ورط نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، البرتغالي جواو فيليكس، البلوز في خسائر عديدة بعد تعرضه للطرد في ظهوره الأول بقميصه.

طرد جواو فيليكس

وانتقل جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وشارك كأساسي ضد فولهام بالأمس.

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وظهر جواو فيليكس بشكل مميز، وأهدر أكثر من فرصة خطيرة خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 58، بعد تدخله العنيف مع كيني تيتي.

جواو فيليكس ضد فولهام
فيليكس – المصدر goal

خسائر تشيلسي من الطرد

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، اليوم الجمعة: “النجم البرتغالي سيغيب بسبب هذه البطاقة الحمراء عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في 3 مباريات أمام كريستال بالاس وليفربول وفولهام.

جواو فيليكس ضد فولهام
فيليكس – المصدر goal

وتابعت: “خسائر البلوز من طرد جواو فيليكس بنحو 2.4 مليون يورو، قياسًا لتكلفة انتقاله من أتلتيكو مدريد قبل أيام قليلة، حيث إنه استعاره مقابل 23.6 مليون يورو، شاملة رسوم الانتقال وراتب اللاعب”.

وجاء في ختام تقرير “ديلي ميل”: “وفقًا لهذه القيمة، فإن المباراة الواحدة لفيليكس بالقميص اللندني، تكلف خزينة تشيلسي 804.7 ألف يورو”.

جواو فيليكس
فيليكس – المصدر goal

هزيمة تشيلسي ضد فولهام

ولعب تشيلسي ضد فولهام بالأمس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وخسر البلوز بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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