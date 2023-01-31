جورجينيو يقترب من آرسنال قبل غلق الميركاتو الشتوي

أصبح الإيطالي جورجينيو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، قريبًا من مغادرة البلوز والانضمام إلى الجار نادي آرسنال قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا اليوم الثلاثاء.

وكشفت صحيفة The Athletic البريطانية أن اللاعب الإيطالي صاحب الـ31 عامًا سينضم إلى تدريبات آرسنال مساء اليوم حيث انضم إلى الجانرز حتى عام 2024 مع أفضلية التمديد لعام آخر.

يذكر أن النجم الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية، كان اسمه ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني في صفقة انتقال مجانية بداية من الموسم المقبل، لكنه حسم وجهته بالبقاء في إنجلترا والانتقال إلى غريم تشيلسي.

إنجازات جورجينيو

ويأتي تعاقد آرسنال مع جورجينيو بسبب إصابة الدولي المصري محمد النني حيث سيغيب عن صفوف الجانرز حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان النجم الإيطالي انضم إلى صفوف تشيلسي في عام 2018 قادمًا من نابولي الإيطالي.

وفاز جورجينيو مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان النجم الإيطالي نجح أيضًا في الفوز بكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده قبل عامين، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في النهائي.