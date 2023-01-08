حادث تصادم خطير بمترو مكسيكو سيتي

قالت السلطات المكسيكية إن قطاري مترو أنفاق اصطدما بين محطتين في العاصمة المكسيكية، نيو مكسيكو، التي تضم حوالي 20 مليون نسمة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 57 آخرين.

سبب الحادث مجهول

وقالت عمدة المدينة، كلوديا شينباوم، على حسابها على تويتر إن الحادث وقع على الخط رقم 3 من شبكة مترو العاصمة دون تحديد سبب الحادث الذي وقع بين محطتي بوتريرو ولا رازا.

وتابعت: قتلت امرأة وأصيب 57 آخرين ونقلوا إلى سبعة مستشفيات، وقد حوصر أيضًا أشخاص في الحطام من بينهم سائق أحد القطارات، الذي ورد أنه في حالة خطيرة.

وتدفق العشرات من رجال الشرطة والجنود في محطات مترو الأنفاق القريبة، بينما وصلت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لمعالجة الجرحى.

وقال إدغار مونتيل، كهربائي كان في أحد القطارات، إنه شعر بأنه محظوظ لأنه قرر في اللحظة الأخيرة الخروج من المركبة الخلفية التي تحطمت في الحادث واستبدالها بالأمامية.

وقال لوكالة أسوشيتد برس: كان الاصطدام قويًا جدًا، أغمضت عيني واصطدمت بالأرض بشدة وظللت على أرضية المركبة مع عدة ركاب وسط صرخات الاستغاثة من العديدين.

وتابعت: انقطعت الكهرباء عن مترو الأنفاق وبدأ الكثير من الدخان يتصاعد مما أدى لاختناق البعض، مضيفًا: لم نستطع التنفس بشكل جيد.

وقال مونتيل، الذي تعرض لإصابات في ذراعه وساقه، إن ركاب سيارته اضطروا إلى الانتظار حوالي 30 دقيقة قبل وصول المسعفين لرعاية المصابين ومساعدة الجميع على الخروج من السيارة.

وأعرب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن أسفه للحادث على حسابه على تويتر، قائلًا إن الحكومة الفيدرالية كانت تدعم مسؤولي المدينة الذين يتعاملون مع الحادث.

نظام مترو أنفاق مكسيكو سيتي

ويخدم نظام مترو أنفاق مكسيكو سيتي، الذي يبلغ طوله 140 ميلًا و195 محطة ما معدله 4.6 مليون مسافر يوميًا.

ووقع عدد من الحوادث في المترو في السنوات الأخيرة، كان أخطرها هو انهيار جسر للسكك الحديدية في مايو 2021 على الخط 12 مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 60، وقد ألقى تحقيق باللوم في الفشل الهيكلي على أوجه القصور في عملية البناء.