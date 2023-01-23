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منها موظف خاضع لنظام التقاعد وغير مسجل

حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات

2023-01-23 الساعة 9:05
حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية اشتراك المتقاعدين في التأمينات.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بأن هناك حالات يمكن من خلالها المشترك التسجيل قبل أو بعد بلوغه عمر الـ 60 عامًا.

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ونشرت خدمة العناية بالعملاء إنفوجراف يوضح الحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مشترك سعودي في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

حالات التسجيل

أقل من 60 عامًا

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يمكن للمشترك الذي عمره أقل من 60 عامًا ويعمل كموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد أن يسجل في التأمينات، بينما يسمح لغير الموظفين الحكوميين الذين لديهم معاش تقاعد مبكر بأن يقوموا بإيقاف المعاش، والتسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عامًا .

وأشارت إلى أنه إذا كان الفرد ليس موظفاً حكومياً وليس له معاش تقاعد مبكر، فيمكن التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

أكثر من 60 عامًا

وأكدت أن من يتعدى عمره 60 عامًا يمكن له التسجيل في تأمين الأخطار المهنية إذا لم يكن لديه مدة اشتراك سابقة، ولديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة، كما يمكن لمن لديه اشتراك لم يستلم عنها تعويض أن يسجل تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية.

 

 

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