حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد أو وهمي

أوضح المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي حالات محاسبة المشهور، الذي يُعلن عن مشروع فاشل أو وهمي أو منتج مُقلد.

وقال زمزمي خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن المعلن بقدر شهرته ومكانته الاجتماعية تزداد المسؤولية عليه خاصة أنه عندما يعلن عن منتجه للمجتمع يكون محل أنظار الجميع وقد يكون محبوبًا ويحظى بالثقة وبالتالي اتباع إعلانه.

مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية

وأضاف: المسؤولية قد تكون مدنية وقد تكون مسؤولية جنائية فإذا قام إنسان بنشر منتج فيه وهم أو خيال غير موجود على أرض الواقع، بغرض الاستيلاء على المال سواء كان فاعلًا أصليًّا أو كان مع مشتركين آخرين ممن يقومون بالترويج، يعاقب وفقًا لنظام الاحتيال وخيانة الأمانة.

المحامي د. إبراهيم زمزمي: هذه أهم الإجراءات التي يجب أن تنتبه إليها قبل الشراء من الانترنت حتى تضمن حقك ولا تقع في فخ المتاجر الوهمية@dr_zamz@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gWNAq2FTnu — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 15, 2023

التضليل

وتابع: أما جانب الشق المدني، يوصف بالتضليل المدني، الذي يصل إلى مرحلة التدليس بالتأثير على إرادة المتعاطي أو المتلقي للإعلان ويقوم بإبرام العقد بناء على هذا التضليل.

واستطرد: لكن كيف يمكن أن يكون هناك تضليل قصده هذا المعلن أو لم يقصده ومجرد قام بنقل صورة لمنتج أو حالة موجودة، مضيفا: مثلًا إذا شخص أنشأ موقعًا إلكترونيًّا وهميًّا، وعرض بيع لاب توب أو كمبيوتر أو جوالات ولكن في الحقيقة لا يوجد هذا المتجر، ومجرد صورة على الشاشة، لاصطياد الفيزا كارت وبالتالي يدخل الشخص ليشتري ويتم الاستيلاء على المال، ويكون ذلك عن طريق ممن قام بالترويج ويكون شريكًا أصليًّا أو تبعيًّا وهنا تقع المسؤولية، لأنه لم يتم تحري الدقة إذا كان الشيء موجودًا أو لا، فمن الأولى يقوم المشهور بتجربة الشراء للتأكد أن المنتج موجود.