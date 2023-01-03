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4 منهم لديهم معلومات جنائية

حبس 5 مصريين زوروا ملايين الجنيهات والدولارات

2023-01-03 الساعة 2:06
حبس 5 مصريين زوروا ملايين الجنيهات والدولارات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل الإعلام المصرية أن نيابة أول أكتوبر في مصر أمرت بحبس عصابة من خمسة أفراد امتهنوا تزوير العملات الورقية وبيعها والنصب على أصحاب المحال التجارية وشراء بضائع بنقود مزيفة.

التفاصيل

وتوصلت التحريات لتحديد عناصر التشكيل العصابي وهم 6 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية.

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وبتقنين الإجراءات تم استهداف وكرهم في الجيزة بمأمورية أسفرت عن ضبط 5 منهم وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وتزوير العملات الوطنية والأجنبية.

وأرشد المتهمون لمخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكرًا لممارسة نشاطهم.

مضبوطات

وعثرت قوات الأمن بحوزتهم على كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة، ومبالغ مالية سليمة من عملات أجنبية ومحلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وقطعتي سلاح أبيض، وأدوات مستخدمة في تقليد العملات، و3 سيارات، و8 هواتف محمولة وكمية من الحشيش.

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