حجم مخلفات البناء والهدم في المملكة 20 مليون طن سنوياً

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كشفت أخصائية إدارة نفايات في المركز الوطني لإدارة النفايات فاطمة الحسين في تصريح لـ “المواطن” أن حجم مخلفات البناء والهدم في المملكة تجاوزت الـ 20,000,000 طن سنوياً وهي نسبة كبيرة جدا وتعد الأكبر من مجموع النفايات .
جاء ذلك من خلال مشاركة المركز الوطني لإدارة النفايات في ملتقى مدراء عموم النظافة بالمملكة.
وتم عرض مبادرة تطوير الحل الشامل لإدارة النفايات التي أطلقها المركز قبل شهرين مع جميع الشركاء والجهات ذات العلاقة
واعتبرت فاطمة الحسين أن القطاع البلدي يعد شريكاً أساسياً في تطوير هذه المبادرة، ولذلك تم عرض الوضع الراهن لإدارة نفايات البناء والهدم والممارسات والتحديات الحالية.