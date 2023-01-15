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رالي داكار والكلاسيكو الإسباني

حدثان عالميان يجذبان أنظار عشاق الرياضة نحو المملكة

2023-01-15 الساعة 1:06
حدثان عالميان يجذبان أنظار عشاق الرياضة نحو المملكة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتجه أنظار العالم نحو الرياض لمتابعة أحداث رياضية مهمة، فيما تشهد المملكة تحولات جذرية جعلتها وجهة ساخنة للأحداث الرياضية العالمية.

الكلاسيكو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء السحاب بين فريق ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في المملكة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأقيمت مباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة، خلال الفترة من 11 يناير الجاري حتى يوم 15 من الشهر ذاته، بمشاركة أربع فِرق كبرى، وهي: ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس، حيث تُقام البطولة بنظام نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

قيمة الصفقة

وأشار موقع “يو إس إيه توداي” إلى أنه تم إبرام صفقة رعاية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ومنح المملكة حقوق استضافة بطولة الكأس المحلية للسنوات المقبلة.

وبحسب تقرير الموقع الأمريكي، كانت قيمة الصفقة 120 مليون دولار، على أن تستمر الاستضافة السعودية لمباريات الكأس الإسباني حتى عام 2029.

وجهة سياحية

وأشار التقرير إلى أنه تُستخدم بطولة الكلاسيكو أيضًا كوسيلة للترويج للبلاد كوجهة للسياحة والأحداث الدولية.

وفي سياق متصل تستمر المملكة أيضًا في استضافة رالي دكار للسنوات القليلة المقبلة، بحسب ما أفاد مدير السباق ديفيد كاستيرا لوكالة فرانس برس، مؤكدًا أنه لا يزال لدى المملكة الكثير من الصحاري لاستكشافها.

رالي داكار

وجاء حديث كاستيرا على هامش المرحلة الأخيرة للرالي ضمن ختام منافسات رالي داكار السعودية، وذلك بحلول الجولة الرابعة عشرة، والتي ستكون من الهفوف إلى الدمام، في وقت يتجه فيه أنظار محبي الراليات نحو الرياض كوجهة عالمية للأحداث الرياضية.

وقال مدير السباق في هذا الصدد: أنا سعيد جدًا لأننا سنبقى هنا، مع وجود الكثير من الصحاري لاستكشافها وإمكانات هذا البلد الهائلة.

فصل جديد

انتقل رالي دكار الصحراوي إلى المملكة في عام 2020 بعد فترة في أمريكا الجنوبية بعد إبرام عقد أولي مدته 10 سنوات.

وأعلنت الشركة المنظمة “أسو” عن هذا الانتقال في 2019، قائلةً إن فصلاً جديدًا من تاريخ السباق الأسطوري سيكتب في الصحاري الشاسعة والغامضة.

حفل الختام

وسيقام حفل ختام رالي داكار السعودية، اليوم الأحد، من أجل تتويج الفائزين بجميع فئات الرالي، وذلك على منصة رالي داكار السعودية 2023م، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.

واستثمرت السعودية بكثافة في جذب الأحداث الرياضية البارزة بما في ذلك الفورمولا 1 والجولف، وفي الشهر الماضي وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، مع النصر، وفقًا لفرانس برس.

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