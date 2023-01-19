حديث بن نافل والخليفي ينعش آمال الهلاليين بشأن ضم ميسي

أثار حديث رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، ورئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، تفاؤل جماهير الأزرق بشأن إمكانية ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

حديث فهد بن نافل والخليفي

وجاء الحديث، على هامش تواجد ناصر الخليفي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق النصر والهلال في كأس موسم الرياض، اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا وفيديو للحديث الجانبي الذي جمع بن نافل والخليفي على طاولة الغذاء الخاص، اليوم الخميس، ويتوسطهم رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ الذي تبادل الحديث معهما أيضًا.

وربطت الجماهير هذا الحديث بمستقبل النجم الأرجنتيني ميسي، واحتمالية وجود مفاوضات بين الناديين بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الجماهير الهلالية أن الحديث بين بن نافل والخليفي قد يُسفر عن نجاح الصفقة، وأعربت عن تمنياتها بضم ميسي، وعودة المنافسة القوية بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى النصر.

مفاوضات الهلال وميسي

وينتهي تعاقد ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الزعيم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).