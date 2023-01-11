حسابات تأهل الأخضر في خليجي 25

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يأمل الأخضر بقيادة المدير الفني سعد الشهري، للظهور بشكل مميز وتجاوز عقبة عمان ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25”.
ومن المقرر أن تُقام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمواجهات المجموعة الأولى في “خليجي 25“، يوم غد الخميس، حيث يلعب منتخب السعودية ضد عمان، فيما تواجه العراق منتخب اليمن.
وقبل مباريات الغد، يحتل منتخب العراق الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25″، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع اليمن، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.
ويدخل الأخضر مباراة الغد رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل ضمان التأهل مباشرة إلى الدور التالي في “خليجي 25″، وفي حالة تعادله قد يخطف الصعود، بشرط خسارة منتخب العراق ضد اليمن بفارق أكثر من هدفين.
على الجانب الآخر، يحتاج منتخبا عمان والعراق إلى الفوز أو التعادل في مواجهات الغد، للتأهل رسميًا إلى الدور نصف النهائي، فيما ودع منتخب اليمن الأول لكرة القدم “خليجي 25” بعد خسارته في أول جولتين.