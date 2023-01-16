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لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية

حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق

2023-01-16 الساعة 9:02
حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق
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المواطن - فريق التحرير

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تفاعل حساب المواطن، اليوم الاثنين، بشأن مدى تأثير القرض العقاري على الاستحقاق الخاص بالمُستفيد في البرنامج.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأن العقاري لا يؤثر في الاستحقاق، موضحًا أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية.

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وأضاف في رده على استفسارات المواطنين، أن صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

تفاصيل الدفعة الـ 62

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضًا عن 417 ريالاً.

عدد المستفيدين

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحاً أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

 

 

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