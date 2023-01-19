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لحضور مباراة كأس موسم الرياض

حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد

2023-01-19 الساعة 7:26
حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد
المواطن - محمد سمعه

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توافد عدد كبير من جماهير ناديي الهلال والنصر إلى ملعب الملك فهد الدولي لحضور مباراة كأس موسم الرياض بين الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” موسم الرياض” عبر “تويتر صورًا من توافد الجماهير قائلًا: “هالمرة كلنا فريق واحد، جانب من وصول الجماهير إلى ملعب المباراة لحضور المباراة”.

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وأضاف حساب موسم الرياض: ” حماس الجماهير فوق الخيال”.

كأس موسم الرياض - ملعب الملك فهد

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استضاف نجوم فريق موسم الرياض المكون من لاعبي الهلال والنصر بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان.

كأس موسم الرياض - ملعب الملك فهد

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو من استضافة لاعبي فريقي الهلال والنصر المختارين لمواجهة سان جيرمان قائلًا: “سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد لمباراة تاريخية، وصادف خلال وقت الاستضافة، ميلاد المدرب مارسيلو جاياردو، الذي احتفلنا به جميعًا، والوعد الخميس إن شاء الله”.

وستُعرض المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة اليوم على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة و BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.

كأس موسم الرياض - ملعب الملك فهد

كأس موسم الرياض - ملعب الملك فهد

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