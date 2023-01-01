Icon

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
تحتوي على مواد ضارة

حظر دمية شهيرة تسبب الصداع للأطفال

2023-01-01 الساعة 11:21
حظر دمية شهيرة تسبب الصداع للأطفال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة روس كاتشيستفو الروسية للرقابة الاستهلاكية حظر بيع ألعاب Huggy Waggi للأطفال في روسيا، بعد الكشف عن احتوائها على مواد قد تضر بصحة الصغار.

منخفضة الجودة

وأفادت وسائل الإعلام الروسية، بأن الهيئة وجهت بسحب ألعاب Huggy Waggi منخفضة الجودة من الشركات المصنعة غير المعتمدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أزمتان لـ الهلال بعد منعه من التدابير الوقتية

Img

إمارة مكة : في حال وصول التحذيرات الصوتية على هاتفك الرجاء عدم...

جاء ذلك على موقع الخدمة الصحافية للهيئة، حيث يشار إلى أن الأسواق الروسية الكبيرة ألغت بطاقات المنتجات التي تحتوي على ألعاب Huggy Waggi.

مادة الفينول

وقالت إن 89% من ألعاب “هاجي واجي” التي تمت دراستها تشمل محتوى كبيرًا من الفينول، حيث عُثر على زيادة بمادة الفينول بأكثر من 4 أضعاف النسبة المسموحة في إحدى الألعاب المشتراة من السوق، ما قد يصيب الطفل بالنعاس والصداع والغثيان.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الغالبية الساحقة من الألعاب تُباع في السوق الروسية دون حسيب ولا رقيب، ولا تحمل شهادات مطابقة.

متاجر التجزئة

وانضمت متاجر التجزئة، والتي تتخصص في بيع ألعاب الأطفال إلى الأسواق الكبيرة، وشاطرتها حظر بيع المنتجات منخفضة الجودة، كما طلب متجر عالم الأطفال الشهير من الصناع تقديم نتائج الاختبارات الجديدة لبضائعهم، وذلك بعد أن تعهدت الشركة المصنعة بتصحيح الأخطاء.

يذكر أن Huggi Waggi هي وحوش افتراضية من لعبة الرعب الكمبيوترية التي ذاع صيتها عبر تيك توك وبدأت الصناعات في عدة بلدان إنتاج ألعاب للأطفال على صورتها بكميات هائلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...
حصاد اليوم

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...

حصاد اليوم
السجن 10 سنوات عقوبة الوصول لبيانات تمس...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات عقوبة الوصول لبيانات تمس...

السعودية اليوم
قطع المارة للطريق أمام السيارات خطر يهدد...
السعودية اليوم

قطع المارة للطريق أمام السيارات خطر يهدد...

السعودية اليوم
الشتاء يبدأ غدًا مع دخول المربعانية
السعودية اليوم

الشتاء يبدأ غدًا مع دخول المربعانية

السعودية اليوم
بوتين يعقد اجتماعًا مهمًا مع قادة الجيش
العالم

بوتين يعقد اجتماعًا مهمًا مع قادة الجيش

العالم
جماهير الهلال: سالم الدوسري وسلمان الفرج ضمن...
الرياضة

جماهير الهلال: سالم الدوسري وسلمان الفرج ضمن...

الرياضة
عبده خال: حالة طلاق أو خلع كل...
السعودية اليوم

عبده خال: حالة طلاق أو خلع كل...

السعودية اليوم
3 ملايين ريال خسائر شركة المصافي خلال...
السوق

3 ملايين ريال خسائر شركة المصافي خلال...

السوق