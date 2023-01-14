حقيقة اعتزال جورج وسوف حزنًا على ابنه

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تداولت وسائل إعلام أنباء عن نية الفنان السوري جورج وسوف اعتزال الغناء عقب وفاة نجله وديع في 7 يناير الجاري إثر مضاعفات جراء عملية جراحية.
وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء، بعد وفاة ابنه الأكبر وديع.
وقالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى: جورج وسوف حزين بدرجة فوق الوصف ويقول للمقربين له أنه لا يريد الغناء ولا يريد أن يسمع اسم أبو وديع على المسرح”، بحسب ما ذكره موقع في الفن.
وأضافت الصحفية هنادي: جورج وسوف سينظم مؤتمرًا صحفيًا بعد الأربعين، وسيتحدث فيه إن كان يعتزل أم لا، لكن خلال هذه الفترة هو يعيش حزن كبير لأن الجرح كبير.
وكان الابن الأكبر لجورج وسوف وديع أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكشفت صحيفة النهار اللبنانية، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له.