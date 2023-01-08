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بعد التعاقد مع رونالدو

حقيقة انتقال ماركو رويس للنصر

2023-01-08 الساعة 1:22
حقيقة انتقال ماركو رويس للنصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف ديرك هيبه، وكيل ماركو رويس، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث انتقال اللاعب إلى صفوف نادي النصر بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

تعليق وكيل ماركو رويس

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع ماركو رويس، بعد نجاحها في حسم صفقة تاريخية باستقدام كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الحالي وحتى عام 2025.

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وقال وكيل رويس، خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت بيلد”: “من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام من أندية أخرى بلاعب مثل ماركو، خاصة أن عقده سينتهي خلال 6 أشهر”.

ماركو رويس
رويس

وأضاف: “ماركو رويس يدرك مدى أهمية دورتموند بالنسبة له، لكنه يريد في الوقت ذاته مواصلة لعب كرة القدم، ولهذا السبب يجب أن ننظر في الخيارات الأخرى، وهذا أمر طبيعي”.

ويتقاضى النجم الألماني الدولي صاحب الـ33 عامًا، راتبًا سنويًا يصل إلى 12 مليون يورو مع بوروسيا دورتموند، إلا أنه في حالة رغبته في تجديد عقده، سيتحتم عليه التنازل عن جزء من راتبه، خاصة مع تقدمه في العمر.

ماركو رويس
رويس

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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