حقيقة تعمد فينسينت أبو بكر السخرية من رونالدو

تسببت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية في إثارة الجدل حول تصريح منسوب للمهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر السابق وهو يسخر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصر قرر فسخ العقد مع أبو بكر مقابل قيد النجم البرتغالي كثامن أجنبي في صفوف أصفر الرياض بالموسم الحالي.

مقولة فينسينت أبو بكر

ونشرت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية وموقع ” كالتشيو ميركاتو” الإيطالي حوارًا صحفيًا منسوبًا لأبو بكر قال فيه عن رونالدو: ” كنت أعتقد دائمًا أن ليونيل ميسي أفضل من رونالدو، ولكن بعد التدرب مع اللاعب البرتغالي، أدركت أنني كنت محقًا”.

وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة تصريحات فينسينت أبو بكر خاصة أنه لم يظهر أي مقطع فيديو للاعب الكاميروني وهو يُدلي بمثل هذا التصريح.

ضحية رونالدو

وكانت أسهم رحيل أبو بكر عن نادي النصر ارتفعت بعد تألقه مع المنتخب الكاميروني في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر حيث سجل هدفين في البطولة وصنع هدفًا، وقاد منتخب بلاده للفوز على المنتخب البرازيلي في ختام دور المجموعات بالمونديال.

يذكر أن اسم فينسينت أبو بكر كان ارتبط بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو بيشكتاش التركي.