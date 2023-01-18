حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنها لفندق بني داخل صخرة مطلة على البحر في إيطاليا.

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لكن بحسب ما أكّدت الشركة المصمّمة لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنّ الصورة في الحقيقة تعود لتصميمٍ هندسيّ متخيّل في اليونان ولم يدخل حيّز التنفيذ.

وتُظهر الصورة مسبحًا معلّقًا في صخرة مطلّة على البحر، وجاء في التعليق المرافق أحد الفنادق في إيطاليا.

وحصدت الصورة آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.

تصميم لم ينفّذ بعد

إلا أن الادعاء بأن الفندق حقيقي ومتواجد في إيطاليا غير صحيح.

وتبين من خلال البحث عن الصورة إلى النسخة الأصلية منها منشورة على حساب شركة هندسة تعتمد في تصاميمها عددًا من النماذج ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي.

ونشرت الشركة في حسابها على موقع إنستجرام الصورة المتداولة إلى جانب صورٍ أخرى للمشروع نفسه، موضحة أنها مجرّد تصميم هندسي لفندق في جزيرة Zakynthos في اليونان.

وأكّدت الشركة المصممة أن الفندق لم يُنفذ بعد وهو في الوقت الحالي مجرّد تصميمٍ هندسي مُتخيّل.