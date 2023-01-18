حكام مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض

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أعلنت وزارة الرياضة، عن هوية طاقم تحكيم ديربي ميلان ضد إنتر ميلان ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي في الرياض.
ويلعب ميلان ضد إنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
ومن المقرر أن يتولى فابيو ماريسكا، إدارة ديربي ميلان ضد إنتر اليوم، ويساعده ستيفانو ألاسيو وجيوفاني باتشيني، والحكم الرابع دانييلي تشيفي.
ولفتت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ألياندرو دي باولو سيكون حكمًا لتقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر الإيطالي، ويساعده روساريو أبيسو.
ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مباراة اليوم بالتشكيل التالي، تاتاروسانو، ثيو هرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، ساليميكرز، دياز، لياو وأوريجي.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النيراتزوري مباراة ميلان وإنتر اليوم، بالتشكيل التالي؛ أندريه أونانا، أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أكيربي، سكرينيار، دي ماركو، مخيتاريان، كالهانوجلو، نيكولو باريلا، دومفريس، دجيكو ولاوتارو.