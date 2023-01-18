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تجمع بين ميلان وإنتر

حكام مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض

2023-01-18 الساعة 4:17
حكام مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الرياضة، عن هوية طاقم تحكيم ديربي ميلان ضد إنتر ميلان ضمن منافسات كأس السوبر الإيطالي في الرياض.

حكام مباراة اليوم

ويلعب ميلان ضد إنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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لاعبو ميلان – المصدر @acmilan

ومن المقرر أن يتولى فابيو ماريسكا، إدارة ديربي ميلان ضد إنتر اليوم، ويساعده ستيفانو ألاسيو وجيوفاني باتشيني، والحكم الرابع دانييلي تشيفي.

ولفتت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ألياندرو دي باولو سيكون حكمًا لتقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر الإيطالي، ويساعده روساريو أبيسو.

كأس السوبر الإيطالي بالرياض
طاقم تحكيم المباراة النهائية – المصدر @gsaksa

التشكيل المتوقع لكأس السوبر الإيطالي

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مباراة اليوم بالتشكيل التالي، تاتاروسانو، ثيو هرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، ساليميكرز، دياز، لياو وأوريجي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النيراتزوري مباراة ميلان وإنتر اليوم، بالتشكيل التالي؛ أندريه أونانا، أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أكيربي، سكرينيار، دي ماركو، مخيتاريان، كالهانوجلو، نيكولو باريلا، دومفريس، دجيكو ولاوتارو.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

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