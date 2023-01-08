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ضمن منافسات المجموعة الأولى

حكام مباراتي الغد في خليجي 25

2023-01-08 الساعة 4:00
حكام مباراتي الغد في خليجي 25
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، عن حكام مباريات الغد ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى.

موعد المباريات

وتنطلق منافسات الجولة الثانية بمباراة عمان واليمن عند الساعة 4:15 مساء، فيما يلعب منتخب السعودية ضد العراق عند الساعة 7:15 مساء، وتُقام المباراتان على ملعب البصرة الدولي.

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المنتخب السعودي في خليجي 25
لاعبو المنتخب السعودي – المصدر @SaudiNT

حكام لقاءات خليجي 25

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله جمالي مباراة عمان واليمن في خليجي 25، ويساعده عبدالهادي العنزي وسيد علي سعيد، والحكم الرابع الأوزبكي تاتناشيف ليجيز.

وسيكون المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الكويتي هاشم إبراهيم، ومقيم الحكام في مباراة عمان واليمن، الإماراتي حمد المزروعي.

السعودية ضد العراق
حكام مباراة السعودية والعراق – المصدر @AGCFF

ويقود طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عادل النقبي مباراة السعودية ضد العراق، ويساعده علي النعيمي وسبت عبيد العلي، الحكم الرابع الصيني ما نينع، القطري عبدالله المري حكمًا للفيديو، ويساعده أحمد عيسى، ومقيم الحكام إسماعيل الحافي.

عمان واليمن في خليجي 25
حكام مباراة عمان واليمن – المصدر @AGCFF

ترتيب المجموعة الأولى

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 25 قبل انطلاق الجولة الثانية، كالتالي؛ منتخب السعودية في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم العراق برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع عمان، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.

منتخب العراق في خليجي 25
لاعبو العراق – المصدر @AGCFF

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