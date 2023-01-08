حكام مباراتي الغد في خليجي 25

أعلنت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، عن حكام مباريات الغد ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى.

موعد المباريات

وتنطلق منافسات الجولة الثانية بمباراة عمان واليمن عند الساعة 4:15 مساء، فيما يلعب منتخب السعودية ضد العراق عند الساعة 7:15 مساء، وتُقام المباراتان على ملعب البصرة الدولي.

حكام لقاءات خليجي 25

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله جمالي مباراة عمان واليمن في خليجي 25، ويساعده عبدالهادي العنزي وسيد علي سعيد، والحكم الرابع الأوزبكي تاتناشيف ليجيز.

وسيكون المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الكويتي هاشم إبراهيم، ومقيم الحكام في مباراة عمان واليمن، الإماراتي حمد المزروعي.

ويقود طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عادل النقبي مباراة السعودية ضد العراق، ويساعده علي النعيمي وسبت عبيد العلي، الحكم الرابع الصيني ما نينع، القطري عبدالله المري حكمًا للفيديو، ويساعده أحمد عيسى، ومقيم الحكام إسماعيل الحافي.

ترتيب المجموعة الأولى

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 25 قبل انطلاق الجولة الثانية، كالتالي؛ منتخب السعودية في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم العراق برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع عمان، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.