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ضمن منافسات الجولة الـ14

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

2023-01-20 الساعة 2:11
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير محمد الحربي مباراة الخليج والرائد في دوري روشن السعودي، ويساعده مفرح الحسن وسعيد المهدي، والحكم الرابع محمد أبوشقارة، وسيكون سلطان عكيري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خالد الطريس.

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الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

ويتولى محمد السماعيل مهمة إدارة مباراة ضمك ضد الفتح، ويساعده عبدالعزيز البريه وبليغ آل رمضان، وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو عبدالله الحربي، ويساعده محمد الوحيمر.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

ويقود شكري الحنفوش مباراة التعاون والشباب في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وعلي العلي، والحكم الرابع محمد الدقاش، وحكم الفيديو محمد الهويش، ويساعده أحمد العتيق.

الشباب دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن

وقبل مباريات اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 31 نقطة، ثم النصر برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا بـ29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ26 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.

وجاء الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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