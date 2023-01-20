حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
ويدير محمد الحربي مباراة الخليج والرائد في دوري روشن السعودي، ويساعده مفرح الحسن وسعيد المهدي، والحكم الرابع محمد أبوشقارة، وسيكون سلطان عكيري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خالد الطريس.
ويتولى محمد السماعيل مهمة إدارة مباراة ضمك ضد الفتح، ويساعده عبدالعزيز البريه وبليغ آل رمضان، وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو عبدالله الحربي، ويساعده محمد الوحيمر.
ويقود شكري الحنفوش مباراة التعاون والشباب في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وعلي العلي، والحكم الرابع محمد الدقاش، وحكم الفيديو محمد الهويش، ويساعده أحمد العتيق.
وقبل مباريات اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 31 نقطة، ثم النصر برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا بـ29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ26 نقطة.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.
وجاء الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.