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ضمن منافسات المجموعة الأولى

حكام مواجهتي الغد في خليجي 25

2023-01-11 الساعة 3:35
حكام مواجهتي الغد في خليجي 25
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، عن حكام مواجهات الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

موعد المباريات

ويلعب منتخبا العراق واليمن على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من خليجي 25، فيما يلعب منتخب السعودية ضد عمان عند الساعة، على ملعب الميناء الأولمبي، وتُقام المباراتان عند الساعة السادسة مساء.

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الأخضر في خليجي 25
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

حكام مباريات خليجي 25

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم أوزبكستاني بقيادة الجيز تاتاشيف مباراة العراق واليمن في خليجي 25، ويساعده سايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي.

وسيكون القطري عبدالله المري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الإماراتي أحمد عيسى، ومقيم الحكام في مباراة العراق واليمن، البحريني خليفة الدوسري.

العراق واليمن
حكام مباراة العراق واليمن – المصدر @AGCFF

ويقود طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ مباراة السعودية ضد عمان، ويساعده زهو في وزهانغ شينغ، الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي، فو مينغ حكمًا للفيديو، ويساعده الفرنسي جيرمي بيرنارد، ومقيم الحكام الإماراتي حمد المزروعي.

مباراة السعودية وعمان في خليجي 25
حكام مباراة السعودية وعمان – المصدر @AGCFF

ترتيب المجموعة الأولى

وقبل مباريات الغد، يحتل منتخب العراق الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25″، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع اليمن، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.

منتخب العراق في خليجي 25
لاعبو العراق – المصدر @AGCFF

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