حكام مواجهتي الغد في خليجي 25

توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % بإجمالي قياسي قارب المليار دولار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى في التاريخ
كشفت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، عن حكام مواجهات الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.
ويلعب منتخبا العراق واليمن على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من خليجي 25، فيما يلعب منتخب السعودية ضد عمان عند الساعة، على ملعب الميناء الأولمبي، وتُقام المباراتان عند الساعة السادسة مساء.
ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم أوزبكستاني بقيادة الجيز تاتاشيف مباراة العراق واليمن في خليجي 25، ويساعده سايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي.
وسيكون القطري عبدالله المري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الإماراتي أحمد عيسى، ومقيم الحكام في مباراة العراق واليمن، البحريني خليفة الدوسري.
ويقود طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ مباراة السعودية ضد عمان، ويساعده زهو في وزهانغ شينغ، الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي، فو مينغ حكمًا للفيديو، ويساعده الفرنسي جيرمي بيرنارد، ومقيم الحكام الإماراتي حمد المزروعي.
وقبل مباريات الغد، يحتل منتخب العراق الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25″، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع اليمن، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.