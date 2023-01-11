حكام مواجهتي الغد في خليجي 25

كشفت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، عن حكام مواجهات الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

موعد المباريات

ويلعب منتخبا العراق واليمن على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من خليجي 25، فيما يلعب منتخب السعودية ضد عمان عند الساعة، على ملعب الميناء الأولمبي، وتُقام المباراتان عند الساعة السادسة مساء.

حكام مباريات خليجي 25

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم أوزبكستاني بقيادة الجيز تاتاشيف مباراة العراق واليمن في خليجي 25، ويساعده سايوسوبوف سنجار وأليشير عثمانوف، والحكم الرابع القطري سلمان فلاحي.

وسيكون القطري عبدالله المري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الإماراتي أحمد عيسى، ومقيم الحكام في مباراة العراق واليمن، البحريني خليفة الدوسري.

ويقود طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ مباراة السعودية ضد عمان، ويساعده زهو في وزهانغ شينغ، الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي، فو مينغ حكمًا للفيديو، ويساعده الفرنسي جيرمي بيرنارد، ومقيم الحكام الإماراتي حمد المزروعي.

ترتيب المجموعة الأولى

وقبل مباريات الغد، يحتل منتخب العراق الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25″، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع اليمن، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.