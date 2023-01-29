آلية صرف الدعم لرب الأسرة في حساب المواطن احتمالات اندلاع الحرب الأمريكية الصينية في 2025 حمدالله يتألق ويسجل ثاني أهداف الاتحاد إسرائيل تشن غارة سرية على إيران 174.3 مليار ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم الأسبوع الماضي فايزر تعترف بتعمدها تصنيع متحورات جديدة من كورونا 70 % من الإجهاضات سببها العيوب الوراثية الاتحاد يتفوق على الفيحاء في الشوط الأول قرود البابون أزمة متكررة تؤرق المواطنين بدون حل! تحذيرات من عدم الراحة أثناء الإصابة بالإنفلونزا
واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله هوايته المفضلة، محرزًا الهدف الثاني لـ الاتحاد في شباك الفيحاء وذلك في نهائي كأس السوبر السعودي.
ثاني الاهداف للاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 49 🔥قد يهمّك أيضاً
الفيحاء 0 × 2 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/LJ6avG5wir
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023
وتمكن اللاعب المغربي من تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.