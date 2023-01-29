حمدالله يتألق ويسجل ثاني أهداف الاتحاد

واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله هوايته المفضلة، محرزًا الهدف الثاني لـ الاتحاد في شباك الفيحاء وذلك في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتمكن اللاعب المغربي من تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.