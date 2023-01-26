حمدالله يضيف ثاني أهداف الاتحاد

نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز ثاني أهداف نادي الاتحاد في شباك النصر، وذلك ضمن الشوط الأول من مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

حمدالله يضيف الثاني

وتلقى المهاجم المغربي عرضية مميزة، ليسددها برأسه على يسار حارس النصر في الدقيقة الـ43 معلنًا تقدم الاتحاد بثاني الأهداف، بعد أن كان البرازيلي رومارينيو أحرز الهدف الأول في الدقيقة الـ15.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث سيواجه الفائز منهما نادي الفيحاء في المباراة النهائية، الأحد المقبل.