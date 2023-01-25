خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض

أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن ملعب النادي سيكون أحدث إستاد في مدينة الرياض وسوف يُبنى على أعلى طراز.

وتحدث البلطان اليوم الأربعاء في جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في القطاع الرياضي” قائلًا: “ملعب النادي سيكون أحدث إستاد في مدينة الرياض، وسوف يُبنى على أعلى طراز”.

تعليق خالد البلطان

وأضاف البلطان: “الآن نحن في مفاوضات لبيع تسمية الملعب وأتوقع أنه سيكون أعلى بيع تسمية في القطاع الرياضي حتى الآن”.

وتابع: “فيه مباحثات وعروض لنا من شركة صينية لتسمية ملعب الليث، المجال التسويقي والاستثماري في الرياضة قوي وجاذب، ومن وجهة نظري، أنجح مجال للاستثمار هو الاستثمار في المجال الرياضي”.

وواصل: “مدينة ‎الشباب لو كانت جاهزة قبل كأس العالم 2022 كان عسكر عندنا أكثر من منتخب عالمي، لكن نسارع الوقت لتجهيزها ونكون من أوائل الأندية السعودية”.