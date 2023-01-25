Icon

أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات Icon عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير Icon مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا Icon تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا Icon خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض Icon الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام Icon 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات Icon تعليم الزلفي: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا Icon ملتقى في مدارس الرياض لتهيئة الطلاب لسوق العمل Icon لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم ساوثهامبتون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متحدثًا عن وجود مفاوضات لبيع تسمية الملعب

خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض

2023-01-25 الساعة 11:22
خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن ملعب النادي سيكون أحدث إستاد في مدينة الرياض وسوف يُبنى على أعلى طراز.

وتحدث البلطان اليوم الأربعاء في جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في القطاع الرياضي” قائلًا: “ملعب النادي سيكون أحدث إستاد في مدينة الرياض، وسوف يُبنى على أعلى طراز”.

قد يهمّك أيضاً
Img

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

Img

روسيا تُفند تصريحات أوكرانيا: لا تسوية بالصيغة الكورية

تعليق خالد البلطان 

وأضاف البلطان: “الآن نحن في مفاوضات لبيع تسمية الملعب وأتوقع أنه سيكون أعلى بيع تسمية في القطاع الرياضي حتى الآن”.

خالد البلطان رئيس نادي الشباب

وتابع: “فيه مباحثات وعروض لنا من شركة صينية لتسمية ملعب الليث، المجال التسويقي والاستثماري في الرياضة قوي وجاذب، ومن وجهة نظري، أنجح مجال للاستثمار هو الاستثمار في المجال الرياضي”.

وواصل: “مدينة ‎الشباب لو كانت جاهزة قبل كأس العالم 2022 كان عسكر عندنا أكثر من منتخب عالمي، لكن نسارع الوقت لتجهيزها ونكون من أوائل الأندية السعودية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم