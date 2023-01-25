ليبرمان: الاحتلال الإسرائيلي سيشهد أزمة اقتصادية لم يعرفها من قبل الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا لأدائه اليمين الدستورية خروج كلب بحر ضخم للشاطئ يثير الذعر بين الأستراليين الهلاليون: فريقنا يحجز مكانه ضمن أبطال العالم فعاليات تقويم الرياض مستمرة طوال العام لقطات لصاروخ يضرب سفينة تركية بميناء خيرسون الأوكراني سالم الدوسري ومدرب وحارس الخليج الأفضل بيناير في دوري روشن البرلمان العربي يدين تمزيق المصحف الشريف بهولندا: تحدٍ سافر 8 ملايين زائر بالمسجد النبوي يؤدون الشعائر بكل سهولة ويسر خبأ 8 كجم حشيش في مركبته بعسير فسقط في قبضة الأمن
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لكلب بحر ضخم يظهر على شاطئ شبه جزيرة مورنينجتون الأسترالية، حيث تقدم نحو البر وحطم النوافذ فى واحدة من محطات الخدمة.
وأفاد مدير العمليات فى المنطقة، جلين شارب أنه حاول إعادة كلب البحر للماء بواسطة مجداف، لكنه واصل التقدم باتجاه مركز الخدمة ومع تظافر الجهود وباستخدام المجاديف أعاد العمال الفقمة أو كلب البحر إلى المياه.
وأكمل شارب أن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر لكنها استغرقت حوالى نصف ساعة، كان وزنها لا يقل عن 500 كيلوغرام، أي حوالي نصف طن، وحجمها يعادل تقريبا حجم البيانو الكبير.
وتابع شارب، تخيل حيوانًا يقترب منك بسرعة، لديها أسنان، وهناك الكثير من الدماء والموت نتيجة لذلك، وتم تحذير الجمهور بالبقاء على بعد 30 مترًا على الأقل من الحيوان.