Icon

ليبرمان: الاحتلال الإسرائيلي سيشهد أزمة اقتصادية لم يعرفها من قبل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا لأدائه اليمين الدستورية Icon خروج كلب بحر ضخم للشاطئ يثير الذعر بين الأستراليين Icon الهلاليون: فريقنا يحجز مكانه ضمن أبطال العالم Icon فعاليات تقويم الرياض مستمرة طوال العام Icon لقطات لصاروخ يضرب سفينة تركية بميناء خيرسون الأوكراني Icon سالم الدوسري ومدرب وحارس الخليج الأفضل بيناير في دوري روشن Icon البرلمان العربي يدين تمزيق المصحف الشريف بهولندا: تحدٍ سافر Icon 8 ملايين زائر بالمسجد النبوي يؤدون الشعائر بكل سهولة ويسر Icon خبأ 8 كجم حشيش في مركبته بعسير فسقط في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لا يقل عن نصف طن ويعادل حجم البيانو الكبير

خروج كلب بحر ضخم للشاطئ يثير الذعر بين الأستراليين

2023-01-25 الساعة 10:41
خروج كلب بحر ضخم للشاطئ يثير الذعر بين الأستراليين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لكلب بحر ضخم يظهر على شاطئ شبه جزيرة مورنينجتون الأسترالية، حيث تقدم نحو البر وحطم النوافذ فى واحدة من محطات الخدمة.

وزنه نصف طن

وأفاد مدير العمليات فى المنطقة، جلين شارب أنه حاول إعادة كلب البحر للماء بواسطة مجداف، لكنه واصل التقدم باتجاه مركز الخدمة ومع تظافر الجهود وباستخدام المجاديف أعاد العمال الفقمة أو كلب البحر إلى المياه.

قد يهمّك أيضاً
Img

16 وظيفة فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك

Img

وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الإمارات

وأكمل شارب أن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر لكنها استغرقت حوالى نصف ساعة، كان وزنها لا يقل عن 500 كيلوغرام، أي حوالي نصف طن، وحجمها يعادل تقريبا حجم البيانو الكبير.

وتابع شارب، تخيل حيوانًا يقترب منك بسرعة، لديها أسنان، وهناك الكثير من الدماء والموت نتيجة لذلك، وتم تحذير الجمهور بالبقاء على بعد 30 مترًا على الأقل من الحيوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم