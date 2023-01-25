خروج كلب بحر ضخم للشاطئ يثير الذعر بين الأستراليين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لكلب بحر ضخم يظهر على شاطئ شبه جزيرة مورنينجتون الأسترالية، حيث تقدم نحو البر وحطم النوافذ فى واحدة من محطات الخدمة.

وزنه نصف طن

وأفاد مدير العمليات فى المنطقة، جلين شارب أنه حاول إعادة كلب البحر للماء بواسطة مجداف، لكنه واصل التقدم باتجاه مركز الخدمة ومع تظافر الجهود وباستخدام المجاديف أعاد العمال الفقمة أو كلب البحر إلى المياه.

وأكمل شارب أن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر لكنها استغرقت حوالى نصف ساعة، كان وزنها لا يقل عن 500 كيلوغرام، أي حوالي نصف طن، وحجمها يعادل تقريبا حجم البيانو الكبير.

وتابع شارب، تخيل حيوانًا يقترب منك بسرعة، لديها أسنان، وهناك الكثير من الدماء والموت نتيجة لذلك، وتم تحذير الجمهور بالبقاء على بعد 30 مترًا على الأقل من الحيوان.