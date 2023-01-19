خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في التأمينات

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر وظائف شاغرة لدى قطار سار محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم
عرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة عبر خدمة تغيير مدير حساب الفروع من خدمات الأعمال.
تحتاج تغير مدير حساب الفروع لمنشأتك؟قد يهمّك أيضاً
بإمكانك تغييره عبر خدمة "تغيير مدير حساب الفروع" من خدمات الأعمال.#التأمينات_الاجتماعية#GOSI
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) January 19, 2023
وتتيح هذه الخدمة تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في تأميناتي أعمال.
وجاءت الخطوات وفق تغريدة على موقع تويتر، كما يلي:
الضغط على ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول بصلاحية مدير حساب الفروع الحالي.
على جانب آخر، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يُمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية.
ولفتت التأمينات إلى أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة التالية لها على الأكثر.