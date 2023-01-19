خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في التأمينات

عرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة عبر خدمة تغيير مدير حساب الفروع من خدمات الأعمال.

وتتيح هذه الخدمة تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في تأميناتي أعمال.

وجاءت الخطوات وفق تغريدة على موقع تويتر، كما يلي:

خطوات الخدمة

الضغط على ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول بصلاحية مدير حساب الفروع الحالي.

اختيار المنشأة.

عبر ملف المنشأة الضغط على أيقونة إدارة مشرفي المنشأة.

التحديد على مدير حساب الفروع الحالي والضغط على إجراءات واختيار تغيير المشرف.

إدخال بيانات المشرف الجديد.

تقديم الطلب.

على جانب آخر، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يُمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية.

ولفتت التأمينات إلى أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة التالية لها على الأكثر.