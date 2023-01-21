خطوات حماية الأطفال من المحتوى غير اللائق

يخشى الآباء والأمهات على أبنائهم مما قد يشاهدونه أونلاين، أو من إقبالهم على إنفاق المال إلكترونيًا عن طريق الخطأ، إلا أن ما لا يدركه الكثيرون أنه يمكن التحكم بسهولة بهذه المشكلة، من خلال أجهزة آبل.

أدوات آبل

وأنشأت آبل مجموعة خاصة من الإعدادات، لتخفيف المخاوف بشأن وصول الأطفال إلى محتوى غير لائق، أو إنفاق ثروة صغيرة في متجر التطبيقات، ليكون أولياء الأمور قادرين على التحكم بأجهزة أطفالهم، سواء آيفون أو آيباد.

ويمكن إعداد حدود زمنية لاستخدام تطبيقات معينة، أو فلترة تصفح الويب، فضلًا عن قيود الشراء على متجر التطبيقات.

المشاركة العائلية

وتسمح ميزة المشاركة العائلية (Family Sharing) لما يصل إلى 6 أفراد من العائلة لديهم أجهزة آبل، بمشاركة الوصول إلى خدمات آبل المختلفة، مثل خطة “آبل ميوزيك” على سبيل المثال.

وعند إضافة حساب طفل إلى مجموعة Family Sharing بواسطة أحد أفراد العائلة البالغين، ستمنح أبل مقدمي الرعاية مجموعة من الخيارات.

قيود المحتوى

ويتضمن ذلك قيود المحتوى المناسبة للعمر، وتقييد القدرة على التواصل مع الآخرين، وطلب إذن البالغين لشراء أو تنزيل أي شيء على أجهزتهم، إلى جانب جدولة أوقات توقف الشاشة، والحدود الزمنية للتطبيقات.

ولتفعيل المشاركة العائلية، يجب استخدام الأدوات التالية: الإعدادات (settings)، آيكلاود ((iCloud، المشاركة العائلية، ثم تطبيق البدء (Get Started).

تقييد المحتوى

وإذا أراد الوالدان تقييد وقت الشاشة أو تمديده، فيمكن القيام بذلك باتباع التالي: الإعدادات ( (Settings) ،مدة الشاشة (Screen Time)، العائلة (Family)، اختر اسم الطفل، ثم تشغيل مدة استخدام الجهاز (Turn On Screen Time).

ويمكن للوالدين بعد ذلك اختيار وقت التوقف عن العمل، وقيود استخدام التطبيقات، وصفحات المحتوى والخصوصية، وضبط كل منها.