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حتى لا يشعر بقلة التركيز والصداع

خطوات مهمة لتذكير الإنسان بشرب الماء خلال الشتاء

2023-01-13 الساعة 12:45
خطوات مهمة لتذكير الإنسان بشرب الماء خلال الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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تساهم المياه في تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان، وتكمن وظيفتها الأساسية في ترطيب الجسم وتنظيم عملياته الحيوية.

حاجة الجسم للماء

ويتساءل البعض عن مدى حاجة الجسم إلى الماء في فصل الشتاء كما في فصل الصيف أيضًا، وهو ما أجاب عنه مجلس الصحة الخليجي، مؤكدًا أن حاجة جسم الإنسان لتناول الماء في فصل الشتاء لا تقل أهمية عن نظيرتها في فصل الصيف، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

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ونشر مجلس الصحة الخليجي، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن درجات الحرارة العالية في فصل الصيف هي ما تدفع الإنسان إلى تناول كميات كبيرة من الماء، على عكس فصل الشتاء.

وكشف المجلس الخليجي بأن الماء يساعد على تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان، وتقوم وظيفته الأساسية على ترطيب الجسم وتنظيم عملياته الحيوية، حيث يشعر البعض خلال فصل الشتاء بعدم التركيز والصداع، حيث يعود السبب في ذلك إلى قلة شربهم للماء.

أعراض

وحتى لا يشعر الإنسان بقلة التركيز والصداع، فإن عليه اتخاذ خطوات بعينها لمساعدته على تذكر شرب الماء بكميات أكبر، أهمها جعل الماء جزءًا أساسيًّا من عاداته الصباحية والمسائية، مع التمرن على شرب الماء قبل تناول الطعام، وهو ما يقلل من زيادة الوزن أيضًا.

ومن بين تلك الخطوات أيضًا، وضع زجاجة مياه أمام أعينه، طوال اليوم، فضلًا عن وضع بعض أوراق النعناع أو نكهات خاصة مثل الليمون أو البرتقال، في حال الشعور بالملل من شرب الماء بشكله العادي.

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