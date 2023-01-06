خطيب المسجد الحرام: من نعم الله نزول الأمطار وهطولها المدرار

لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين الموافقة على نظام إمدادات الطاقة .. الغرامة تصل لـ 20 مليون ريال تفاصيل القبض على لاعب كرة قدم في باريس مكمل غذائي يحسن حالة مرضى الشريان التاجي التعاون يسعى لمواصلة تألقه مباراة النصر والطائي بتعليق إنجليزي وبرتغالي لقطات من أمطار الرياض وسط توقعات باستمرارها للغد طاقم حكام سعودي يُشارك في خليجي 25 حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم خطيب المسجد النبوي: من حق الجار ألا تخونه في أهله
قال خطيب المسجد الحرام الدكتور الشيخ أسامة خياط، إن من بين نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، نعمة نزول الغيث والأمطار وهطولها المدرار، فقد وصف الله المطر بالطهر وسببًا للرزق.
فيديو | خطيب المسجد الحرام د. أسامة خياط: من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الغيث والأمطار #الإخبارية pic.twitter.com/XC1RVshByu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2023
وأوضح الشيخ أسامة خياط خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الله خلق العباد جميعًا لعبادته وحده، منوهًا إلى النعمة الكبرى وهي نعمة الهداية لدين الإسلام بما أوحى لرسله وكتبه ليوضح الغاية من خلقه لهم، حتى لا يضل العباد في معرفتها.
فيديو | خطيب المسجد الحرام د. أسامة خياط:
أن النعمة الكبرى التي لا تعدلها نعمة والمنة العظمى التي لا تفضلها منه هي نعمة الهداية إلى دين الإسلام#الإخبارية pic.twitter.com/vSFmoYNkHk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2023
وتابع الشيخ أسامة خياط بالقول إن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مضى على طريق من سبقه من الرسل في لزوم الشكر لله تعالى على نعمائه، فقد جعله الله سببًا لزيادة فضله وحارسًا لنعمته، فضلًا عن محبة الله لعباده لشكرهم له وتوالي فضله عليهم.
فيديو | خطيب المسجد الحرام د. أسامة خياط:
لقد مضى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه على طريق من سبقه من الرسل في لزوم الشكر لله تعالى على نعمائه #الإخبارية pic.twitter.com/MayiQUBGau
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2023