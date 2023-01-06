خطيب المسجد الحرام: من نعم الله نزول الأمطار وهطولها المدرار

قال خطيب المسجد الحرام الدكتور الشيخ أسامة خياط، إن من بين نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، نعمة نزول الغيث والأمطار وهطولها المدرار، فقد وصف الله المطر بالطهر وسببًا للرزق.

نعمة الهداية

وأوضح الشيخ أسامة خياط خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الله خلق العباد جميعًا لعبادته وحده، منوهًا إلى النعمة الكبرى وهي نعمة الهداية لدين الإسلام بما أوحى لرسله وكتبه ليوضح الغاية من خلقه لهم، حتى لا يضل العباد في معرفتها.

فيديو | خطيب المسجد الحرام د. أسامة خياط: أن النعمة الكبرى التي لا تعدلها نعمة والمنة العظمى التي لا تفضلها منه هي نعمة الهداية إلى دين الإسلام#الإخبارية pic.twitter.com/vSFmoYNkHk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2023

فصل الشكر

وتابع الشيخ أسامة خياط بالقول إن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مضى على طريق من سبقه من الرسل في لزوم الشكر لله تعالى على نعمائه، فقد جعله الله سببًا لزيادة فضله وحارسًا لنعمته، فضلًا عن محبة الله لعباده لشكرهم له وتوالي فضله عليهم.