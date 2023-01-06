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وأكد أن الله جعله سببًا للرزق

خطيب المسجد الحرام: من نعم الله نزول الأمطار وهطولها المدرار

2023-01-06 الساعة 2:01
خطيب المسجد الحرام: من نعم الله نزول الأمطار وهطولها المدرار
المواطن - فريق التحرير

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قال خطيب المسجد الحرام الدكتور الشيخ أسامة خياط، إن من بين نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، نعمة نزول الغيث والأمطار وهطولها المدرار، فقد وصف الله المطر بالطهر وسببًا للرزق.

نعمة الهداية

وأوضح الشيخ أسامة خياط خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الله خلق العباد جميعًا لعبادته وحده، منوهًا إلى النعمة الكبرى وهي نعمة الهداية لدين الإسلام بما أوحى لرسله وكتبه ليوضح الغاية من خلقه لهم، حتى لا يضل العباد في معرفتها.

فصل الشكر

وتابع الشيخ أسامة خياط بالقول إن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مضى على طريق من سبقه من الرسل في لزوم الشكر لله تعالى على نعمائه، فقد جعله الله سببًا لزيادة فضله وحارسًا لنعمته، فضلًا عن محبة الله لعباده لشكرهم له وتوالي فضله عليهم.

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