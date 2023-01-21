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اعتدى على إحدى السيدات في ديسمبر

داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب قضية غير أخلاقية

2023-01-21 الساعة 10:43
داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب قضية غير أخلاقية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش مهدد بالسجن لمدة 12 عامًا بسبب قضية غير أخلاقية حيث اعتدى على إحدى السيدات مؤخرًا.

وذكرت التقارير أن الشرطة الإسبانية اعتقلت ألفيش في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعدما كشفت التحقيقات عن اعتدائه على إحدى السيدات، رغم نفي اللاعب هذا الأمر في وقت سابق.

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ويعود تاريخ تلك الواقعة إلى نهاية ديسمبر الماضي، حيث قام ألفيش صاحب الـ39 عامًا بالاعتداء على إحدى السيدات أثناء تواجده بمدينة برشلونة الإسبانية في إحدى المناسبات.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة إن ألفيش مهدد بالحبس لمدة 12 عامًا بسبب تصرفه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ألفيش وهو مقبوض عليه داخل سيارة الشرطة بعد وصوله إلى القسم لاستكمال باقي الإجراءات القانونية ضده.

قرار صادم ضد داني ألفيش

وبسبب ما فعله داني ألفيش، فقد قرر ناديه المكسيكي بوماس، فسخ التعاقد معه حيث كان ألفيش انضم لفريقه المكسيكي في صيف 2022 بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وحقق ألفيش مع نادي إشبيلية الإسباني 5 بطولات بجانب فوزه بـ 26 بطولة مع نادي برشلونة.

داني ألفيش - داني ألفيس

إنجازات ألفيش

وفاز اللاعب البرازيلي بلقبين مع نادي يوفنتوس الإيطالي بجانب فوزه بـ 6 ألقاب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما حصد ألفيش مع منتخب البرازيل 4 ألقاب وهم لقبان في بطولة كوبا أمريكا ولقبان في بطولة كأس القارات.

جدير بالذكر أن ألفيش كان تواجد مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، لكنه كان احتياطيًا.

داني ألفيش - داني ألفيس

 

 

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