رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة بالشوط الأول

تمكن نادي الشباب من إنهاء الشوط الأول متفوقًا على نادي الوحدة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز الهدف الوحيد لليث في الشوط الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

ولم ينجح نادي الوحدة في إحراز هدف التعادل في شباك الليث، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق العاصمي بهدف دون مقابل.