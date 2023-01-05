رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة بالشوط الأول

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
تمكن نادي الشباب من إنهاء الشوط الأول متفوقًا على نادي الوحدة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د15 كارلوس جونيور يسجل أول أهداف اللقاء 🔥
الوحدة 0 × 1 الشباب#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/BTXylybLWn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز الهدف الوحيد لليث في الشوط الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.
ولم ينجح نادي الوحدة في إحراز هدف التعادل في شباك الليث، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق العاصمي بهدف دون مقابل.