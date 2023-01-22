رئيس الوزراء السويدي: أتعاطف مع المسلمين فحرق القرآن فعل مشين

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الأحد، إن حادثة حرق نسخة من القرآن التي أثارت إدانات عربية وإسلامية واسعة، هو فعل مشين للغاية.

وغرد قائلًا: حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم، متابعًا أن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو فعل مشين.

وتابع رئيس الوزراء السويدي الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي وينتمي إلى حزب التجمع المعتدل اليميني أنه يعبر عن تعاطفه مع كل المسلمين الذين شعروا بالإساءة لما حدث في ستوكهولم.

واقعة حرق القرآن في السويد

وكان زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي، راسموس بالودان، قد أحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، السبت، أمام السفارة التركية تحت حراسة أمنية مشددة.

وجاء هذا التصرف بعدما ألقى بالودان، الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، خطابا امتد لساعة، هاجم فيه الإسلام والمهاجرين.

إدانات عربية واسعة

وأدانت دول عربية وإسلامية من بينها السعودية ومصر والإمارات، تصرف بالودان.

وأدانت المملكة بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

ومن جانبها، حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف.

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وقالت باكستان أيضًا إن هذا العمل غير المنطقي والاستفزازي المعادي للإسلام يمس الحساسيات الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم.